Страдающие украинцы умоляют Зеленского вернуть авиасообщение с Россией
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На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась новая петиция с требованием возобновить авиасообщение с Россией, передает РИА «Новости».
Автор петиции Виктория Темченко поясняет, что отмена авиасообщения заставляет страдать украинцев.
«Из-за отмены авиасообщения страдают в основном украинцы, которые не могут видеться с семьями», — говорится в тексте.
Петиция должна набрать 25 тысяч голосов в течение трех месяцев, чтобы попасть на рассмотрение президента.
Ранее сообщалось, что на Украине требуют пустить поезда в Крым. Жители страны написали петицию украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.