Страдающие украинцы умоляют Зеленского вернуть авиасообщение с Россией

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась новая петиция с требованием возобновить авиасообщение с Россией, передает РИА «Новости».

Автор петиции Виктория Темченко поясняет, что отмена авиасообщения заставляет страдать украинцев.

«Из-за отмены авиасообщения страдают в основном украинцы, которые не могут видеться с семьями», — говорится в тексте.

Петиция должна набрать 25 тысяч голосов в течение трех месяцев, чтобы попасть на рассмотрение президента.

Ранее сообщалось, что на Украине требуют пустить поезда в Крым. Жители страны написали петицию украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.