Кличко сравнил Зеленского с Януковичем

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью изданию Bild сравнил президента Украины Владимира Зеленского с экс-главой страны Виктором Януковичем.

Кличко заявил, что если Зеленский уволит его с должности главы КГГА, то он поступит как бывший президент Украины Владимир Янукович.

Мэр Киева отметил, что поскольку столица представляет важность для всей страны, то президент пытается заполучить над ней контроль.

Он также добавил, что увольнение будет расцениваться как нарушение украинского закона.

Ранее сообщалось, что Зеленский потребовал уволить Кличко.