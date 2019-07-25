Путин отменил некоторые санкции против Турции
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Президент России Владимир Путин подписал указ «Об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики».Об этом пишет ТАСС.
Согласно документу, Россия частично возобновит соглашение с Турцией об условиях взаимных поездок граждан.
Теперь граждане Турции, как со служебными, так и со специальными паспортами смогут посещать Россию вне зависимости от целей поездки.
Указ начнет действовать при условии принятия Турцией аналогичных мер в отношении россиян.
Ранее сообщалось, что Путин снял санкции с Эритреи.