Путин отменил некоторые санкции против Турции

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Владимир Путин Владимир Путин
Владимир Путин
theguardian.com

Президент России Владимир Путин подписал указ «Об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики».Об этом пишет ТАСС.

Согласно документу, Россия частично возобновит соглашение с Турцией об условиях взаимных поездок граждан.

Теперь граждане Турции, как со служебными, так и со специальными паспортами смогут посещать Россию вне зависимости от целей поездки.

Указ начнет действовать при условии принятия Турцией аналогичных мер в отношении россиян.

Ранее сообщалось, что Путин снял санкции с Эритреи.