Партия Зеленского сохраняет лидерство после обработки 25% протоколов

Партия украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа» сохраняет лидерство на выборах в Раду после обработки 25% протоколов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦИК.

Как отмечается, на настоящий момент «Слуга народа» набрала 42,03%.

Уточняется, что второе место занимает политсила «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко с 12,64%.

Следом за ней идет партия экс-главы Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность», набравшая 8,64%.

На четвертом месте партия Юлии Тимошенко «Батькивщина», за которую отдали голоса 8,33%, а на пятом — партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» с 6,38%.

Ранее сообщалось, что партия Зеленского лидирует по результатам обработки 1% протоколов.