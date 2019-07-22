Партия Зеленского сохраняет лидерство после обработки 25% протоколов

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Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики в... Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики в...
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики в...
РИА «Новости»

Партия украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа» сохраняет лидерство на выборах в Раду после обработки 25% протоколов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦИК.

Как отмечается, на настоящий момент «Слуга народа» набрала 42,03%.

Уточняется, что второе место занимает политсила «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко с 12,64%.

Следом за ней идет партия экс-главы Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность», набравшая 8,64%.

На четвертом месте партия Юлии Тимошенко «Батькивщина», за которую отдали голоса 8,33%, а на пятом — партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» с 6,38%.

Ранее сообщалось, что партия Зеленского лидирует по результатам обработки 1% протоколов.