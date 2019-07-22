У Зеленского рассказали о коалиционном соглашении

Глава партии украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что уже пишется черновик коалиционного соглашения. Об этом сообщает theБабель.

По его словам, на настоящий момент подготовлены уже некоторые вещи.

Через некоторое время, добавил политик, партия будет решать, формировать ли большинство самостоятельно или с кем-то обсуждать.

«Исходя из этого, мы сможем показать тот наработанный документ, за который проголосует Рада», — отметил Разумков.

Он также уточнил, что «Слуга народа» не против объединиться с политсилами, близкими ей по идеологическим и морально-этическим ценностям.

В связи с этим он вспомнил партию Святослава Вакарчука «Голос», с которой возможно объединение, но усомнился в возможности коалиции с партий Юлией Тимошенко «Батькивщина».

Ранее сообщалось, что Зеленский сделал предложение Вакарчуку по коалиции.