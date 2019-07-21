Партия Зеленского лидирует по результатам обработки 1% протоколов

Партия украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа» лидирует на внеочередных выборах в Раду. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦИК после обработки 1% протоколов.

Как отмечается, «Слуга народа» набирает 38,45%. Второе место занимает партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» с 10,94%.

Уточняется, что на третьем месте партия бывшего главы государства Петра Порошенко «Европейская солидарность»: она набрала 9,09%.

Следом за ней идет партия «Оппозиционная платформа — за Жизнь» с 8,03%, Радикальная партия Олега Ляшко, набравшая 7,84%, и партия Святослава Вакарчука «Голос», которая на настоящий момент получила 6,21%.

Ранее сообщалось, что партия Зеленского лидирует на выборах.