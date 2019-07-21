Зеленский ответил на вопрос о возможном премьерстве Тимошенко

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, каким должен быть новый премьер-министр Украины. Об этом пишет РИА «Новости».

По его словам, премьером должен стать независимый человек с экономическим образованием.

Отвечая на вопрос журналистов о возможном назначении на эту должность лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, он заявил, что премьер-министром должен стать новый для украинской политики человек, который никогда не был ни премьер-министром, ни спикером, ни лидером какой-либо фракции.

Ранее сообщалось, что Зеленский назвал приоритеты «Слуги народа» после выборов.