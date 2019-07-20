Министр обороны Украины объяснил инцидент на встрече с Зеленским

Министр обороны Украины Степан Полторак отреагировал на инцидент, который произошел на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским.

До этого в Сети появилось видео, на котором видно, как Зеленский в ходе осмотра экспериментальных модулей для размещения военных резко оттолкнул Полторака, который приблизился к нему.

Журналист Юрий Бутусов, ссылаясь на министра обороны, подчеркнул, что видео было истолковано неверно.

«Степан Полторак сказал, что никакого инцидента не произошло», — отметил Бутусов в фейсбуке.

По его словам, Полторак подошел к заместителям заместителям главы ОП Руслану Рябошапке и Кириллу Тимошенко, намереваясь им что-то сказать наедине.

По этой причине, уточнил журналист, Зеленский обернулся к министру и сказал нормальным тоном «Секундочку».

После этого, заключил Бутусов, встреча прошла по плану.

Ранее сообщалось, что поступок Зеленского вызвал волну негодования у украинцев.