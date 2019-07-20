Обматеривший Путина ведущий «Рустави 2» сможет вернуться на работу

Новый генеральный директор телекомпании «Рустави 2» Паата Салия заявил, что оскорбивший российского лидера Владимира Путина журналист Георгий Габуния, отстраненный на два месяца, может вернуться на работу по истечении срока взыскания. Об этом сообщает «Интерфакс».

Кроме того, по его словам, новый владелец грузинского телеканала Кибар Халваши не собирается вмешиваться в редакционную политику «Рустави 2».

Он также отметил, что финансовое положение телекомпании хуже, чем он ожидал.

Уточняется, что представители коллектива «Рустави 2» предложили Салии создать общественный совет, в сфере контроля которого будет кадровый вопрос в телекомпании.

На это новый гендиретор пообещал подумать и посоветоваться с Халваши.

Ранее сообщалось, что был уволен гендиректор грузинского канала «Рустави 2».