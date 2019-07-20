Поступок Зеленского вызвал волну негодования у украинцев

Украинские пользователи интернета подвергли критике поступок президента Украины Владимира Зеленского в отношении министра обороны Степана Полторака. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого стало известно, что Зеленский оттолкнул находившегося рядом Полторака в ходе посещения модулей для размещения военных. Причина такого поведения президента не раскрывается.

Видео с этим инцидентом было распространено в Сети. Пользователи бурно отреагировали на выложенный ролик.

Украинцы назвали Зеленского «хамлом» и призвали его «научиться культуре поведения».

Однако некоторые пользователи Сети поддержали президента и одобрили совершенный им поступок.

Ранее сообщалось, что Зеленский выгнал послов.