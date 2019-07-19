У Зеленского рассказали про его конфликт с министром обороны Украины

Заместитель главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Руслан Рябошапка заявил, что глава государства не толкал министра обороны Степана Полторака. Об этом сообщают «Украинские новости».

До этого появилась информация, что Зеленский резко оттолкнул Полторака.

По словам Рябошапки, президент всего лишь попросил министра обороны отойти.

«Полная ерунда. Не было никакого толчка», — отметил Рябошапка.

Замглавы добавил, что он обсуждал с Зеленским срочный звонок, и президент попросил Полторака подождать.

Ранее у Зеленского рассказали, с кем хотят коалицию в Раде.