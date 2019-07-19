Зеленский резко оттолкнул министра обороны Украины
В Сети появилось видео, как украинский лидер Владимир Зеленский в ходе осмотра экспериментальных модулей для размещения военных оттолкнул министра обороны страны Степана Полторака.
На кадрах видно, как глава государства разговаривал с начальником Генерального штаба Русланом Хомчаком и замглавы офиса президента Русланом Рябошапкой.
Неподалеку от Зеленского стоял Полторак, которого он тоже до этого поприветствовал.
Однако в какой-то момент президент резко обернулся и оттолкнул от себя Полтора, который приблизился к нему. Причины поступка Зеленского неизвестны.
Правда, спустя время глава государства заслушивал доклад министра обороны и хлопал его по плечу.
Ранее у Зеленского рассказали, с кем хотят коалицию в Раде.