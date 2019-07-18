МИД Украины ответил на решение России по Донбассу

МИД Украины отреагировал на решение Москвы упросить процедуру получения российских паспортов для жителей Донбасса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ведомстве заявили, что в связи с вмешательством России во внутренние дела страны, подготовлен перечень мер «по защите национальной безопасности, прав и интересов граждан Украины, в соответствии с международным правом и законодательством Украины». Данный документ рассмотрит СНБО страны.

Отмечается, что украинские власти не признают российские указы о выдаче гражданства.

Также МИД выразил надежду на усиление антироссийских санкций западными партнерами.

Ранее Украинский президент Владимир Зеленский ответил российскому коллеге Владимиру Путину, который 17 июля подписал указ, разрешающий жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать российское гражданство быстро и просто.