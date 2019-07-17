Путин упростил получение гражданства РФ для жителей Украины

Российский президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать российское гражданство в упрощенном виде, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий указ.

Как отмечается, теперь жители всех областей Донецкой и Луганской областей Украины смогут с легкостью получить российские паспорта.

До этого гражданство России могли получить только жители отдельных районов ДНР и ЛНР.

Ранее сообщалось, что жители Донбасса смогут получать российские загранпаспорта без регистрации.

Указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке» был подписан Путиным 24 апреля. Данный документ позволил упростить процесс выдачи паспортов жителям Донецкой и Луганской народных республик.