Главу делегации США на переговорах с Россией заменили из-за Бутиной

Госдепартамент заменил главу делегации США на переговорах с Россией, пишет Politico.

Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон должна была возглавить делегацию США проходящих в Женеве консультациях с представителями России по стратегической стабильности, но ее заменил первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан.

Причиной замены стали ее многолетние дружеские отношения с бывшим бойфрендом осужденной в США гражданки России Марии Батиной, рассказал источник в Белом доме.

15 июля Белый дом объявил, что Томпсон все же будет сопровождать Салливана в этой поездке.

Ранее сообщалось, что WP узнала о связи бойфренда Бутиной с замгоссекретаря США.