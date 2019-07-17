Трамп похвалил Республиканцев за поддержку после расистских высказываний

Президент США Дональд Трамп похвалил Республиканскую партию за то, что они выступили против резолюции, осуждающей его высказывания в адрес четырех женщин из Демократической партии, сообщает ТАСС.

«Как замечательно было видеть то, насколько едина была Республиканская партия во время сегодняшнего голосования по поводу заявлений, которые я сделал в отношении четырех конгрессвумен от Демократической партии», — написал он в своем твиттере.

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, которая осуждала «расистские высказывания» Трампа. «За» проголосовали 240 конгрессменов, а «против» высказались 187 и все они были республиканцами.

Ранее сообщалось, что Трамп продвигает в минфин иноагента.