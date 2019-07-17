ЕС потребовал от России признать вину за крушение МН17

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Совет Евросоюза (ЕС) принял декларацию, призывающую российскую сторону взять на себя ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году. Она размещена на сайте организации.

Отмечается, что документ приурочен к пятой годовщине трагедии. В нем также есть призывы к России о начале полномасштабного сотрудничества в рамках расследования, которое проводится после произошедшего.

Boeing 777 компании «Малазийские авиалинии» выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Все 298 человек, находившихся на борту, погибли.

Ранее нидерландский премьер Марк Рютте провел секретный разговор с президентом России Владимиром Путиным о МН17.