Источники в правительстве проинформировали о том, по чьей вине произошла утечка в прессу секретных документов, в которых посол Великобритании в США Ким Дэррок охарактеризовал администрацию американского президента Дональда Трампа как «некомпетентную» и «неумелую». Об этом пишет The Times.

По данным издания, Скотленд-ярд и спецслужбы страны полагают, что в утечке виноват человек, у которого был доступ «к историческим файлам». Версия о том, что произошедшее было результатом хакерской атаки другой страны, была исключена.

Ранее сообщалось, что на фоне инцидента отношения США и Британии перестали быть особыми. Соединенное Королевство больше не является великой державой. По какому сценарию не развивался бы Brexit, от него еще долго будет страдать британская экономика. Военные силы Великобритании сокращались ежегодно с 1952 года, а в настоящее время их численность не превышает 150 тыс. человек, что меньше сил морской пехоты США. Хотя Трамп может быть «неумелым», он находится во главе государства с крупнейшей экономикой и наиболее боеспособными ВС.