Кондитер из Турции отправил Путину пирог

Кондитер из турецкого города Бурса Хасан Аджар, чей пирог попал в Книгу рекордов Гиннесса, сообщил, что отправил российскому лидеру Владимиру Путину традиционный турецкий пирог (бёрек) в связи с началом поставок элементов зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

«Сегодня я, как и обещал накануне, отправил свой пирог российскому президенту Путину в Кремль. Акция нашего ресторана собрала множество людей, которые приходили смотреть на пирог», — цитирует РИА Новости Аджара.

Он рассказал, что все посетители ресторана, узнав, что это ответ на начало поставок ЗРК С-400 в Турцию, «с одобрением оценили и поставку ЗРК в Турцию», и этот пирог.