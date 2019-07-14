Кондитер из Турции отправил Путину пирог

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Президент России Владимир Путин во время посещения Уральского федерального университета (УрФУ) имени... Президент России Владимир Путин во время посещения Уральского федерального университета (УрФУ) имени...
Президент России Владимир Путин во время посещения Уральского федерального университета (УрФУ) имени...
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Кондитер из турецкого города Бурса Хасан Аджар, чей пирог попал в Книгу рекордов Гиннесса, сообщил, что отправил российскому лидеру Владимиру Путину традиционный турецкий пирог (бёрек) в связи с началом поставок элементов зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

«Сегодня я, как и обещал накануне, отправил свой пирог российскому президенту Путину в Кремль. Акция нашего ресторана собрала множество людей, которые приходили смотреть на пирог», — цитирует РИА Новости Аджара.

Он рассказал, что все посетители ресторана, узнав, что это ответ на начало поставок ЗРК С-400 в Турцию, «с одобрением оценили и поставку ЗРК в Турцию», и этот пирог.