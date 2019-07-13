Британия начала расследование по утечке переписки посла в США

Правоохранительные органы Великобритании начали расследование по делу об утечке дипломатической переписки посла Британии в США Кима Дэррока. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что глава внешнеполитического комитета палаты общин парламента Том Тугендхат лично обратился к главе Скотланд-Ярда Крессиде Дик с просьбой организовать расследование.

Представители британской полиции заявили, что дело представляет национальные интересы страны.

Уточняется, что расследованием займется контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда.

Ранее сообщалось, что МИД Великобритании планирует провести внутреннее расследование в связи с утечкой писем Дэррока.