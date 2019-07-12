«Злой петух»: обматерившего Путина Габунию травят позорной табличкой

Обматеривший в прямом эфире российского лидера Владимира Путина журналист Георгий Габуния подвергся жесткой травле после инцидента, сообщает сайт kp.ru.

Сообщается, что телеведущий не выходит на улицу, а на его дом повесили табличку: «Здесь живет злой петух Георгий Габуния». Табличку разместили между памятных досок живших в этом доме.

Также соседи сообщили, что Габуния - единственный журналист Грузии, который ходит с охраной.

Кроме того, у его жилища часто собирается разгневанная толпа.