Президент Грузии дала интервью с обвинениями в адрес России

Президент Грузии Саломе Зурабишвили дала интервью изданию Deutsche Welle, в котором несколько раз обвинила Россию в оккупации Абхазии и Южной Осетии.

Она заявила, что Москва якобы оккупировала 20% грузинских территорий.

В ходе интервью лидер Грузии несколько раз повторила подобные обвинения в разных формулировках.

Зурабишвили призвала Россию «строить отношения на основе взаимного уважения».

Ранее Саломе Зурабишвили выразила надежду на улучшение градуса отношений между Грузией и Россией после отказа президента РФ Владимира Путина вводить санкции.