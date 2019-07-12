Президент Грузии дала интервью с обвинениями в адрес России
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили дала интервью изданию Deutsche Welle, в котором несколько раз обвинила Россию в оккупации Абхазии и Южной Осетии.
Она заявила, что Москва якобы оккупировала 20% грузинских территорий.
В ходе интервью лидер Грузии несколько раз повторила подобные обвинения в разных формулировках.
Зурабишвили призвала Россию «строить отношения на основе взаимного уважения».
Ранее Саломе Зурабишвили выразила надежду на улучшение градуса отношений между Грузией и Россией после отказа президента РФ Владимира Путина вводить санкции.