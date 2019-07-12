Bloomberg описал сценарий с расширенным премьерством Путина после 2024 года

Кремль может провести парламентскую реформу и сделать президента РФ Владимира Путина премьер-министром «с расширенными полномочиями».

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника.

Как отмечается, в Кремле сейчас работают над тем, чтобы снизить число депутатов Госдумы, избираемых по партийным спискам, до 25% с одновременным увеличением доли одномандатников. Что позволит контролировать нижнюю палату.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, зачем России дискуссия о поправках в Конституцию.