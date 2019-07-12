О чем был первый разговор Путина и Зеленского, рассказал Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о телефонном разговоре Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это был первый разговор двух президентов — такой ознакомительный. Разговор носил достаточно прагматичный характер», — заявил Песков.

По его словам, проблем с техническим согласованием не было, общение согласовывалось «весьма оперативно».

Ранее в Киеве рассказали об основной теме его разговора Путина и Зеленского.