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Телеведущая и продюсер Тина Канделаки прокомментировала происходящие в Грузии последние события. Об этом сообщает «Sputnik Грузии».

Канделаки заявила о согласии с позицией президента России Владимира Путина по грузинскому вопросу.

Продюсер отметила, что людям не стоит отождествлять бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили со всеми гражданами страны.

«Пока вы так говорите и убеждаете Россию в том, что Саакашвили и есть грузинский народ, он добивается своей цели», — подчеркнула Канделаки.

Она также заявил, что России, как великой стране, следует продолжать политику «мягкой силы». По мнению Канделаки, такая политика дает Грузии шанс выстроить дружественные отношения с Россией.

Ранее сообщалось, что президент Грузии Саломе Зурабишвили оценила нежелание Путина вводить санкции.