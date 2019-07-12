Канделаки разделила грузинский народ и Саакашвили
Телеведущая и продюсер Тина Канделаки прокомментировала происходящие в Грузии последние события. Об этом сообщает «Sputnik Грузии».
Канделаки заявила о согласии с позицией президента России Владимира Путина по грузинскому вопросу.
Продюсер отметила, что людям не стоит отождествлять бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили со всеми гражданами страны.
«Пока вы так говорите и убеждаете Россию в том, что Саакашвили и есть грузинский народ, он добивается своей цели», — подчеркнула Канделаки.
Она также заявил, что России, как великой стране, следует продолжать политику «мягкой силы». По мнению Канделаки, такая политика дает Грузии шанс выстроить дружественные отношения с Россией.
Ранее сообщалось, что президент Грузии Саломе Зурабишвили оценила нежелание Путина вводить санкции.