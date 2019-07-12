Путин лично поздравил с назначением врио Севастополя

Российский президент Владимир Путин встретился с политиком Михаилом Развожаевым и сообщил ему о том, что назначает на пост врио главы Севастополя. Об этом рассказали в Кремле, передает РИА «Новости».

Как отмечается, Путин встретился с Развожаевым в ходе рабочей встречи и лично сообщил о новом назначении.

Развожаев был заместителем министра страны по делам Северного Кавказа. Также он является руководителем исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Ранее сообщалось, что Путин освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по его просьбе.

Овсянников был губернатором Севастополя с 18 сентября 2017. Он сложил с себя полномочия 11 июля 2019 года.