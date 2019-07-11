Байден пристыдил Трампа за высказывания на встрече с Путиным

Бывший вице-президент США Джозеф Байден, который примет участие в президентской гонке в 2020 году, назвал позорным высказывания американского лидера Дональда Трампа в ходе его встречи в Хельсинках в 2018 году с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в Хельсинках Трамп при разговоре с Путиным выражал точку зрения, которая отличалась от американских интересов.

«Я считаю, что это было одно из самых постыдных выступлений президента США в современной истории», — отметил Байден.

Он добавил, что такой же подход Трамп продемонстрировал и во время встречи с Путиным на саммите G20 в Осаке.

Байден обвинили главу Соединенных Штатов в том, что тот пошутил над «реальным и опасным нападением России на избирательные институты» страны.

Ранее Байден пообещал продлить СНВ-3 на посту президента США.