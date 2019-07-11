В парламенте Севастополя отреагировали на отставку губернатора
Зампред Ззконодательного собрания Севастополя Александр Кулагин прокомментировал отставку губернатора Дмитрия Овсянникова, сообщает «Российская газета».
11 июля президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по его просьбе.
Как заявил Кулаги, жители Севастополя ожидали отставки губернатора.
Он также выразил надежду, что деятельности Овсяннква будет дана соответствующая оценка, поскольку к нему накопилось много вопросов.