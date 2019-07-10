Климкин посоветовал Зеленскому не встречаться с Путиным наедине

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит встречаться наедине с президентом России Владимиром Путиным, передает «Украина.ру».

При этом он призвал искать новый формат для переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.

«Я однозначно был бы за то, чтобы эта встреча состоялась вместе с нашими друзьями и партнерами. Но я однозначно советую Зеленскому встречаться с Путиным за столом с нашими друзьями и партнерами. Здесь это мега-восклицательный знак», — заявил Климкин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину личную встречу.