Грузины возликовали после решения Путина

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Жители Грузии отреагировали на решение президента России Владимира Путина не вводить санкции против их страны, передает РИА «Новости».

Отмечается, что большинство жителей страны положительно оценили это решение. Так, Nina Ninа отметила, что российский лидер понял, что мнение одного журналиста не является мнением всей страны. ან. არადელი отметил, что таким образом Путин «послал всех в нокаут».

«Господь сжалился над нами, и не будьте неблагодарными», — отметил Eka Gvelesiani.

Shorena Utiashvili-qumsiashvili добавил, что войны между странами не будет.

Ранее сообщалось, что Путин «из уважения» не ввел санкции против Грузии.

Вечером в воскресенье, 7 июля, начиная свою авторскую программу «P.S», ведущий телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния обратился на русском языке к Владимиру Путину. В течение почти целой минуты журналист оскорблял главу государства, а также его умерших мать и отца, используя при этом грубые выражения. В России в ответ на речь телеведущего призвали возбудить уголовное дело в отношении грузинского журналиста.