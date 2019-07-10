Грузинские депутаты едут в Россию

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Лидер оппозиционного «Альянса патриотов» Грузии заявил, что в ближайшее время депутаты посетят Москву. Об этом сообщает РИА «Новости».

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