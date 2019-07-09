Саакашвили сравнил Путина с котом, играющим с мышкой

Михаил Саакашвили прокомментировал отказ президента России Владимира Путина от введения санкций против Грузии, передает «Рустави 2».

По его словам, Путин показал властям Грузии «мастер-класс по теме, что значит быть нищей страной».

При этом он отметил, что ситуация с санкциями «печальная».

«Это кот, который играет с мышью: в таком состоянии находится наша страна», — заявил Саакашвили.

По словам Саакашвили, выходом из ситуации в стране станет смена правительства.

Ранее бывший глава Грузии Михаил Саакашвили отреагировал на свою причастность к грузинскому телеканалу «Рустави 2».