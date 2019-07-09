Путин рассказал о нарушенных Обамой договоренностях

Президент России Владимир Путин рассказал, что экс-глава США Барак Обама не исполнил договоренностей, касающихся Украины, передает РИА «Новости». Об этом Путин сообщил в интервью для нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину».

«Есть определенные вещи, о которых мы публично не говорим. Во всяком случае, могу так сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены», — заявил Путин.

При этом российский президент не стал раскрывать подробности.

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции по итогам промежуточных выборов в США заявил о том, что бывший президент США Барак Обама «позволил» Крыму отойти к России