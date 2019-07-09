В Грузии назвали Россию «болотом»

Грузинский журналист и радиоведущий Михаил Тавхелидзе заявил, что Россия — это «не море, а болото». Об этом он написал у себя в твиттере.

По его словам, российский и грузинский политик Каха Бендукидзе когда-то предлагал «считать Россию большим морем за горами». Однако, он считает, что Бендукидзе был не прав.

«Он был не прав: не морем, а болотом надо», — добавил Тавхелидзе.

Ранее российский президент Владимир Путин отказался вводить санкций против Грузии.

C 20 июня столицу Грузии захлестнули антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Отправной точкой для бунта послужил тот факт, что председатель заседания МАП российский депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.

21 июня российский президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям перевозить граждан России в Грузию, документ вступил в силу 8 июля.