Путин отказался вводить санкций против Грузии

Российский президент Владимир Путин решил не вводить новые санкционные меры против грузинской стороны по одной причине, передает ТАСС.

По словам Путина, экономические санкции не стоит вводить из-за уважения к грузинскому народу.

«Я бы не стал этого делать именно из уважения», — добавил Путин.

Он также отметил, что введение новых санкций означало бы осложнение отношений Грузии и России.

C 20 июня столицу Грузии захлестнули антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Отправной точкой для бунта послужил тот факт, что председатель заседания МАП российский депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.

21 июня российский президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям перевозить граждан России в Грузию, документ вступил в силу 8 июля.