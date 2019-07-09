Путин предрек будущее России и Украины

Президент России Владимир Путин считает, что в будущем российская и украинская стороны неизбежно сблизятся, передает РИА «Новости».

По слова российского лидера, сближение России с Украиной произойдет рано или поздно. Он отметил, что страны в конечном итоге придут к тому, что начнут выстраивать «нормальные, дружеские» отношения.

«Я бы даже сказал, более чем дружеских, союзнических отношений», — уточнил Путин.

Отмечается, что об этом Путин сказал в интервью Оливеру Стоуну, вошедшее в фильм «В борьбе за Украину».

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский назвал вопросы, которые хочет обсудить с Путиным.