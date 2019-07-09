Путин посоветовал властям Грузии подучить историю

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Российский президент Владимир Путин заявил, что грузинским властям нужно выучить историю отношений с народами Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщает Sputnik Абхазия.

По словам Путина, для того, чтобы отношения двух сторон наладились, власти Грузии должны выучить «давнюю историю отношений» с народами Абхазии и Южной Осетии.

Ранее Путин впервые высказался о санкциях против Грузии.

C 20 июня столицу Грузии захлестнули антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Отправной точкой для бунта послужил тот факт, что председатель заседания МАП российский депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.

21 июня российский президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям перевозить граждан России в Грузию, документ вступил в силу 8 июля.