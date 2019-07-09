Лукашенко обвинил Россию в торможении интеграции

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РИА «Новости»

Президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что Россия «тормозит» переговоров по интеграции и призвал выйти на конкретику перед встречей президентов. Об этом сообщает РИА «Новости».

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