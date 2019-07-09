Порошенко назвали тамадой за попытки раскачать толпу

Бывшего президента Украины Петра Порошенко раскритиковали за то, что он со сцены попытался криками раззадорить присутствующих в Прикарпатье, сообщает РЕН ТВ.

Порошенко посетил Прикарпатье в рамках своего предвыборного тура по стране.

«Давайте проверим! Еще раз! Армия! Ес! Нет-нет! Еще раз! Армия! Ес! Вира! Ес! Мова! Ес! Армия! Мова! Вира! Ес! Ес! Ес!», — скандировал экс-президент Украины.

Вместе с ним в тот момент на сцене находились другие представители партии «Европейская солидарность» и его супруга Марина Порошенко. Все они также выкрикивали лозунги.

Пользователи сети отметили, что в таком виде Порошенко больше похож на тамаду, чем на политика.