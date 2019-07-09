Сенатор от Челябинска уходит с поста

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Сенатор от Челябинска Ирина Гехт подала заявление о досрочном прекращении полномочий, сообщает РИА «Новости».

Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации по регламенту Сергей Мамедов.

Других подробностей он не сообщил.