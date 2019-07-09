Марки в честь встречи Путина и Ким Чен Ына выпустили в КНДР

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Президент России Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын во время встречи на острове Русский, 25... Президент России Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын во время встречи на острове Русский, 25...
Президент России Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын во время встречи на острове Русский, 25...
Yuri Kadobnov/AP

В Северной Корее появились марки, посвященные встрече президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, передает РИА «Новости».

Изображения иллюстрируют визит северокорейского лидера во Владивосток, ставший его первой поездкой в Россию.

В КНДР выпустили две марки. Надпись на марках на русском и корейском языках гласит: «На память визита в РФ председателя ТПК, председателя госсовета КНДР, верховного главнокомандующего вооруженными силами КНДР товарища Ким Чен Ына».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал комментарий в связи со встречей лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.