Кадыров назвал мразью оскорбившего Путина журналиста и предложил наказание
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Глава Чечни Рамзан Кадыров крайне негативно отреагировал на мат в адрес российского лидера Владимира Путина, прозвучавший в эфире грузинского телеканала.
Он назвал автора эфира журналиста Георгия Габунию подонком, трусом, отказался считать его мужчиной и призвал к самой суровой ответственности.
Кадыров добавил, что на Кавказе прозвучавшие в эфире выражение не употребляют ни при каких обстоятельствах.
Он также назвал отвратительную ситуацию провокацией, отметив, что в случае незапланированного инцидента прямой эфир немедленно прекратили бы.
В качестве ответной меры глава Чечни предложил закрыть «все дороги и тропы» в Грузию.