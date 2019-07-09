Кадыров назвал мразью оскорбившего Путина журналиста и предложил наказание

Глава Чечни Рамзан Кадыров крайне негативно отреагировал на мат в адрес российского лидера Владимира Путина, прозвучавший в эфире грузинского телеканала.

Он назвал автора эфира журналиста Георгия Габунию подонком, трусом, отказался считать его мужчиной и призвал к самой суровой ответственности.

Кадыров добавил, что на Кавказе прозвучавшие в эфире выражение не употребляют ни при каких обстоятельствах.

Он также назвал отвратительную ситуацию провокацией, отметив, что в случае незапланированного инцидента прямой эфир немедленно прекратили бы.

В качестве ответной меры глава Чечни предложил закрыть «все дороги и тропы» в Грузию.