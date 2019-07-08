На выходку ведущего «Рустави 2» отреагировала Зейналова

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Телеведущая телеканала НТВ Ирада Зейналова отреагировала в фейсбуке на выходку журналиста Георгия Габунии, который в эфире «Рустави 2» выругался в сторону российского лидера Владимира Путина.

По словам ведущей, ей стыдно за слова Габунии.

«Сделал он — а стыдно нам. Страну опозорил он — а обсуждаем мы. Он сейчас страшно горд — есть такой бобчинский», — отметила Зейналова.

Она добавила, что его народ всегда считали интеллигентами и князьями, а тут такое произошло.

Кроме того, она осудила реакцию гендиректора «Рустави 2» Ники Гварамии.

Ранее сообщалось, что оскорбление Путина в эфире «Рустави 2» назвали оскорблением могил предков.