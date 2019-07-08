Пушков отреагировал на отказ «Рустави 2» извиняться за мат в адрес Путина

<img src="//img.gazeta.ru/files3/962/10782962/RIAN_03011400.HR.ru-pic905-895x505-70081.jpg">

Российский сенатор Алексей Пушков в своем твиттере сообщил, что генеральный директор «Рустави 2» Ника Гварамия отказался извиняться за нецензурную лексику и брань в адрес президента России Владимира Путина.

По его словам, извинение генерального директора не подходит под описание этого слова. Пушков отметил, что Гварамия поддерживает пафос скандальных высказываний.

Ранее журналист «Рустави 2» Георгий Габуния позволил себе нецензурную брань в сторону российского лидера во время авторской телепередачи «Постскриптум». В свою очередь, экс-спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе осудила поступок Габунии и назвала инцидент с оскорблением президента Путина «позором для Грузии».