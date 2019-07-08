В МИД отреагировали на оскорбление Путина в эфире «Рустави 2»

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В российском внешнеполитическом ведомстве отреагировали на инцидент с оскорблением президента России Владимира Путина в эфире грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что ведомство осудило произошедший инцидент, который является примером того, куда приводит «оголтелая русофобия».

«Рассматриваем это как еще одну открытую провокацию грузинских радикальных сил, направленную на подрыв российско-грузинских отношений», — говорится в заявлении.

Также обращается внимание на то, что власти Грузии осудили поведение провокаторов, а грузинское общество возмутилось инцидентом.

Ранее Минтранс назвал условие для возобновления перелетов грузинских авиакомпаний между Россией и Грузией.