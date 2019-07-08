«Рустави-2» возобновил трансляцию после оскорбления Путина
Грузинский телеканал «Рустави-2» возобновил вещание после временной приостановки трансляции в связи с нецензурными высказываниями журналиста в адрес президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что трансляция была прервана из-за проведения протестной акции возле редакции «Рустави-2». Митингующие выступали за увольнение телеведущего Георгия Габунии, который бранно обругал Путина.
МВД Грузии выделило полицейских для обеспечения безопасности другим журналистам телеканала.
Ранее телеканал «Рустави-2» извинился за брань в адрес Путина.