«Рустави-2» возобновил трансляцию после оскорбления Путина

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Грузинский телеканал «Рустави-2» возобновил вещание после временной приостановки трансляции в связи с нецензурными высказываниями журналиста в адрес президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что трансляция была прервана из-за проведения протестной акции возле редакции «Рустави-2». Митингующие выступали за увольнение телеведущего Георгия Габунии, который бранно обругал Путина.

МВД Грузии выделило полицейских для обеспечения безопасности другим журналистам телеканала.

Ранее телеканал «Рустави-2» извинился за брань в адрес Путина.