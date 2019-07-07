Раскрыт истинный мотив атаки на Путина в эфире грузинского «Рустави-2»

Телеграм-канал obrazbuduschego объяснил ситуацию с бранью в адрес президента России Владимира Путина в эфире грузинского телеканала.

Отмечается, что 30% «Рустави-2» принадлежит Давиду Бежуашвили, брату бывшего министра иностранных дел Грузии Гелы Бежуашвили. 70% владеет близкий друг семьи Михаила Саакашвили, который «просто обеспечивает интересы США на грузинском медиаполе».

Авторы утверждают, что учился Бежуашвили в военной школе в США, был начальником грузинской разведки в 2008 году и «по сути и расстреливал российских миротворцев, расквартированных в Цхинвале».

«Так что нынешняя вербальная провокация на канале менее всего похожа на авторскую позицию ведущего программы. Это позиция совсем другая», — говорится в сообщении.

Президент Грузии также сделала заявление насчет брани в адрес Путина по ТВ.