В США хотят навредить результатам встречи Путина и Трампа, считают в МИДе

В Российском МИДе отреагировали на американскую программу по борьбе с «пагубным влиянием России». Об этом сообщает ТАСС.

До этого стало известно, что цель концепции заключается в том, чтобы оказывать поддержку правительствам стран-партнеров США «на пути к их самодостаточности». Причем Соединенные Штаты намерены в первую очередь помогать тем странам, которые Москва стремится включить в сферу своего влияния и ослабить там американское влияние.

Согласно ведомству, подобными действиями функционеры США стараются помешать нормализации отношений России и США после встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа.

В МИДе отметили, что данная концепция нацелена на порождение в мире русофобии, а также демонстрирует желание подчинить эти страны влиянию Соединенных Штатов.

«В том числе для того, чтобы заставить Европу покупать дорогой американский сжиженный газ. Иначе говоря, в Вашингтоне...не прочь заодно получить коммерческую выгоду», — пояснили в дипведомстве.

В ведомстве заключили, что новая концепция удручает, поскольку ее настроения прямо противоположны тем, что были заметны в ходе недавней встречи Путина и Трампа на G20 в Осаке.

Ранее сообщалось, что Пентагон охватил страх из-за победы России в войне за глобальное влияние.