Тимошенко уличила Зеленского в незнании 99% своей партии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/249/12373249/RTX6PKBH-pic905-895x505-1960.jpg">

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что украинский лидер Владимир Зеленский не знает 99% людей, вошедших в списки его партии «Слуга народа». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Зеленский не знает 99% людей, которые идут у него в списке», — сказала Тимошенко.

По ее словам, Зеленский никогда не видел этих людей.

Она также добавила, что из-за этого существует большой риск для дальнейшей работы Зеленского.

Ранее сообщалось, что в списках партии Зеленского нашли россиянина.