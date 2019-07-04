Тимошенко уличила Зеленского в незнании 99% своей партии
Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что украинский лидер Владимир Зеленский не знает 99% людей, вошедших в списки его партии «Слуга народа». Об этом сообщает РИА «Новости».
«Зеленский не знает 99% людей, которые идут у него в списке», — сказала Тимошенко.
По ее словам, Зеленский никогда не видел этих людей.
Она также добавила, что из-за этого существует большой риск для дальнейшей работы Зеленского.
Ранее сообщалось, что в списках партии Зеленского нашли россиянина.