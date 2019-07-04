Путин передал «Грех» папе Римскому

Президент России Владимир Путин и папа Римский Франциск обменялись подарками после встречи, передает ТАСС.

Путин подарил понтифику икону с изображением апостолов Петра и Павла и диск с фильмом «Грех» Андрея Кончаловского.

«Это очень хороший фильм», — сказал Путин.

В свою очередь понтифик подарил Путину Послание ко Всемирному дню мира 2019 года, медаль в честь шестого года понтификата, посвященную 100-летней годовщине окончания Первой Мировой войны, и гравюру с видом на площадь святого Петра работы Джузеппе Вази 1774 года.

Ранее сообщалось, что на встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.